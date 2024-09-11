Харрис пригрозила Трампу, что Путин может съесть его на обед

В США проходит первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.

В ходе обсуждения непрекращающегося противостояния Украины и России Харрис раскритиковала пацифистские настроения Трампа, заявив, если бы США не поддерживали ВСУ оружием, то российский президент Владимир Путин якобы уже сидел и правил бы в Киеве.

«Если бы не наша поддержка, то Путин бы уже сидел в Киеве. Вы так уважаете Путина, в не боитесь, что в какой-тол момент он может вас съесть на обед?», — задалась вопросом Харрис.

Ранее Трамп заявил на дебатах, что при Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах, мир ждет Третья мировая война. Также он вновь пообещал, что «мгновенно» закончит войну России с Украиной.