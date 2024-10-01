«Хезболла» атаковала военную базу под Тель-Авивом

«Хезболла» атаковала военную базу Глилот под Тель-Авивом и штаб «Моссад». Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба военизированного палестинского движения.

Отмечается, что атака осуществлялась ракетами «Фади-4». Боеприпасы запустили с территории Ливана.

«Хезболла» атакует территорию Израиля на фоне обострения ситуации. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении наземной операции в Ливане, что по факту стало объявлением войны. Политологи назвали ужесточение этой ситуации третьей ливанской войной.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции в секторе Газа — анклаве Палестины. Командование израильской армии поставило цель ликвидировать все руководство «Хезболлы», под контролем которой находилась территория Газы.

В сентябре стало известно, что в результате массированной атаки Израиля по Ливану погиб генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла.

Ранее сообщалось, что на южной территории Ливана продолжаются ожесточенные бои между ЦАХАЛ и «Хезболлой».