Хинштейн рассказал о ситуации во Льгове после украинского обстрела

Четверо мирных жителей, по предварительным данным, погибли в результате атаки ВСУ по Льгову в Курской области.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, еще пять человек получили ранения. Атаку киевского режима на мирный город прокомментировал врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Все люди эвакуированы с места событий, находятся в безопасности. Я сам ездил проверял: обеспечены всем необходимым. Оперативный штаб будет работать до наведения во Льгове порядка. На месте остаются руководители областного правительства», — сказал Хинштейн.

Атаку на Льгов ВСУ совершили утром, 25 декабря. По информации РИА Новости, противник использовал для удара ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России. Чаще всего враг использует беспилотники. Ежедневно Министерство обороны РФ сообщает о ликвидации дронов системами противовоздушной обороны (ПВО), а также радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В последнее время участились атаки на российские регионы с помощью западных ракет. В частности, ВСУ атакуют РФ ракетами ATACMS и HIMARS.

Ранее стало известно, что Германия и Дания передали новую военную помощь Украине.