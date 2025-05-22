Хинштейн рассказал о состоянии главы Беловского района Курской области, пострадавшего из-за дрона ВСУ

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев находится в состоянии средней тяжести после атаки вражеского БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором находился Волобуев, был атакован украинским БПЛА. По словам Хинштейна, руководителю удалось вовремя покинуть транспортное средство, однако беспилотник все равно задел его.

«Наши медики обследовали его в Курской областной больнице, диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости правого предплечья», — написал врио губернатора Курской области.

Он подчеркнул, что жизнь Волобуева находится вне опасности. Хинштейн также отметил, что главе района лично позвонил президент РФ Владимир Путин и выразил признательность за работу и поддержку.

Также врио губернатора Курской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в регионе погиб мирный житель. Он отметил, что инцидент произошел в том же Беловском районе в деревне Гирьи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотников, летевших на Москву.