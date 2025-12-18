Запад продолжает планировать силовую смену власти в Сербии по сценарию майдана, но теперь делает ставку на жесткое давление на руководство страны. Такое заявление сделал директор СВР России Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы внешней разведки, западные страны активно навязывают Белграду так называемый цивилизационный выбор. Его суть — полный отказ от исторических и братских связей с Россией в обмен на перспективу вступления в Европейский союз. Нарышкин подтвердил, что российская разведка ранее передала сербским коллегам конкретные данные о подготовке спецслужбами Запада беспорядков в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич публично поблагодарил Москву за эту информацию, отметив, что она помогла снять острую фазу политического кризиса. Глава СВР констатировал, что хотя угроза до конца не отступила, уровень противостояния в сербском обществе после этого существенно снизился. Нарышкин связал это с естественным желанием людей к стабильной жизни, работе и воспитанию детей без потрясений.

