«Хотят за бесплатно»: Лукашенко заявил, что американцы тянут с покупкой белорусского рудника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые раскрыл детали переговоров с США о возможной продаже рудника, подтвердив, что предложенная им цена в $3 млрд является минимальной. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов после второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.

Ранее на самом заседании Лукашенко сообщил, что предлагал американцам купить рудник именно за эту сумму. Теперь же он уточнил, что Соединенные Штаты пока размышляют над предложением. При этом белорусский лидер подчеркнул, что названная цена — лишь отправная точка. По его словам, правительство проведет переоценку запасов, после чего стоимость объекта, скорее всего, окажется выше.

Лукашенко также отметил, что для американской стороны ключевым фактором является цена. Он добавил, что, несмотря на богатство США, американские партнеры не горят желанием платить большие или даже адекватные рынку деньги, рассчитывая на льготные условия. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от итогов оценки запасов и решения американской стороны.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций ЕС против РФ.