Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современный мир фактически лишился системы международного права. Об этом сообщает «РБК»

Представитель Кремля отметил, что на фоне масштабной дестабилизации на Ближнем Востоке старые нормы и принципы перестали работать, а новая правовая архитектура еще не сформирована. По его словам, сегодня невозможно дать четкую дефиницию тому, что пришло на смену прежним договоренностям.

Песков подчеркнул, что текущая ситуация в регионе, включая военную операцию против Ирана и ответные удары, провоцирует «идеальный шторм», имеющий тяжелые экономические и политические последствия для всей планеты.

В условиях, когда апеллировать к международным инстанциям и правилам становится бессмысленно, единственно верной стратегией остается курс, предложенный Владимиром Путиным — максимальная концентрация на защите собственных интересов и внутреннем потенциале страны.

Ранее Пентагон раскрыл Конгрессу стоимость первой недели войны с Ираном.