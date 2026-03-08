Миллиард в день: Пентагон раскрыл Конгрессу стоимость первой недели войны с Ираном

Первая неделя полномасштабной военной операции США в Иране обошлась американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Подавляющая часть расходов — около 4 миллиардов долларов — пришлась на закупку и восполнение боеприпасов, в первую очередь дорогостоящих ракет-перехватчиков, использованных для отражения массированных иранских атак. На фоне стремительно растущих затрат Белый дом готовится запросить у Конгресса экстренное дополнительное финансирование.

Законодатели выражают обеспокоенность тем, что при сохранении текущей динамики расходов — почти по миллиарду долларов в сутки — кампания в Иране может стать одной из самых финансово затратных в современной истории США. Ситуация осложняется необходимостью поддерживать логистику на нескольких фронтах одновременно и защищать союзников по коалиции от ответных ударов Тегерана.

Ранее в Иране предупредили о риске кислотных дождей после взрывов на нефтехранилищах.