Военная игра, проведенная в Германии с участием бывших высокопоставленных лиц НАТО, завершилась быстрой победой условных российских сил. Сценарий показал, что нерешительность Альянса и отказ США от коллективной обороны могут привести к успеху ограниченной операции. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Тревожные результаты смоделированного конфликта обнародовала немецкая газета Die Welt. Проведенная в декабре военная игра с участием 16 бывших политиков и экспертов по безопасности из стран НАТО показала уязвимость альянса в Прибалтике.

Сценарий предполагал, что в октябре 2026 года Россия захватывает литовский город Мариямполе со стороны Калининградской области. Ключевым условием было невмешательство США, которые отказались активировать статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Немецкая сторона, представленная в игре, проявила стратегическую нерешительность и не отдала приказ своей бригаде в Литве на ответные действия. Польша, хотя и провела мобилизацию, также не стала перебрасывать войска через границу.

Ранее Трамп заявил о близости завершения конфликта на Украине.