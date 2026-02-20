Западные военные эксперты указывают на серьезные проблемы в обороне Украины. Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что Киев создает видимость военных успехов исключительно в информационных целях, в то время как реальное положение дел в Донбассе остается тяжелым. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По словам Райснера, Киев регулярно предпринимает масштабные усилия именно в преддверии важных дипломатических событий, таких как недавний раунд переговоров в Женеве. Цель этих маневров — создать у международных партнеров иллюзию устойчивости и успеха, чтобы обосновать продолжение финансовой и военной поддержки. Однако на практике такие тактические шаги оказываются неустойчивыми, а ресурсы, затраченные на них, могли бы быть эффективнее использованы в обороне.

Райснер уверен, что продолжающаяся «борьба за информационное пространство» вынуждает украинское руководство жертвовать военными интересами ради поддержания нужного имиджа на Западе. В российском руководстве также ранее отмечали, что Киев пытается наносить удары по различным объектам исключительно для демонстрации «результатов» странам-спонсорам, не считаясь с фактической обстановкой на линии соприкосновения.

Ранее Виктор Орбан сорвал утверждение многомиллиардной помощи Украине.