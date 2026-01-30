Илон Маск ответил на просьбу Украины ограничить использование Starlink российскими дронами

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с просьбой помочь ограничить использование спутниковой системы Starlink российскими беспилотниками для нанесения ударов. Ответ миллиардера был лаконичным: «Пожалуйста».

Как сообщил сам Федоров, Маск оперативно отреагировал на запрос и немедленно начал работу над решением проблемы. Украинский министр также подчеркнул, что решение Маска в начале полномасштабного конфликта срочно активировать Starlink и доставить первые терминалы имело решающее значение для устойчивости инфраструктуры страны.

Ранее сообщалось о том, что Маск призывал расформировать Еврокомиссию.