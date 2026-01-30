Илон Маск ответил на просьбу Украины ограничить использование Starlink российскими дронами
Украинский министр обратился к Илону Маску по поводу использования Starlink
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с просьбой помочь ограничить использование спутниковой системы Starlink российскими беспилотниками для нанесения ударов. Ответ миллиардера был лаконичным: «Пожалуйста».
Как сообщил сам Федоров, Маск оперативно отреагировал на запрос и немедленно начал работу над решением проблемы. Украинский министр также подчеркнул, что решение Маска в начале полномасштабного конфликта срочно активировать Starlink и доставить первые терминалы имело решающее значение для устойчивости инфраструктуры страны.
