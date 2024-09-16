Канада и Мексика планируют выдавить США с азиатского рынка СПГ

Канада и Мексика планируют направить около $63 млрд на возведение инфраструктуры для экспорта запасов сжиженного природного газа на азиатский рынок. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times и данные аналитиков.

Уточняется, что два государства рассчитывают воспользоваться приостановкой в США выдачи новых разрешений и вступить в конкурентную борьбу с Вашингтоном в сфере экспорта топлива.

Большая часть месторождений в Канаде и Мексике находятся на западном побережье, в связи с чем танкерам не надо будет прокладывать путь через перегруженный Панамский канал. Благодаря этому станет легче и дешевле выходить на азиатские рынки, продолжающееся развитие которых станет катализатором для роста объемов добывающей отрасли двух стран. Согласно расчетам, к 2030 году Канада сможет отправлять на экспорт 19,4 млн тонн топлива в год, а Мексика — 23,06 млн тонн.

При этом у вероятных конкурентов США есть проблемы. В Канаде нет работающего экспортного СПГ-предприятия, а экологические разрешения приходится ждать гораздо дольше, чем в Штатах. Много мексиканских проектов завязаны на работе в Пермском нефтегазоносном бассейне в юго-западной части США. При желании американцы найдут причины для того, чтобы не выдавать необходимые документы.

Ранее сообщалось о том, что в США суд отменил все ограничения на вывоз из страны сжиженного природного газа.