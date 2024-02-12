Илон Маск возмутился цензуре вокруг интервью Путина Карлсону

Илон Маск высказался по поводу цензуры в отношении интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на опубликованные в социальных сетях данные.

По словам миллиардера и предпринимателя, сейчас происходит не что иное, как «безумный уровень цензуры». Маск уверен, что все соцсети, которые «подчиняются» американскому правительству и президенту Джо Байдену, просто ограничили распространение интервью по приказу свыше.

Кстати, Маск не первый, кто говорит об ограничении интервью на различных западных платформах. Ранее об аналогичной цензуре сообщал и активист Ян Майлз.

Ранее мы рассказали о том, что в Киеве также опасаются результатов интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Карлсону. В частности, самое главное опасение для украинцев – сокращение потока военной помощи. Подробности в материале.