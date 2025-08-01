Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о ядерных подлодках

Индекс Мосбиржи резко снизился после заявления Дональда Трампа о размещении ядерных подлодок. Одновременно нефть марки Brent подорожала до $70 за баррель. Об этом сообщает телеграм-канал РБК.

Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на новость о возможной эскалации конфликта с США. Индекс Мосбиржи (IMOEX) в течение дня опустился до 2709,26 пункта — минимума за последние недели. Причиной обвала стало сообщение Дональда Трампа о том, что он отдал приказ отправить две ядерные подлодки в ответ на «провокационные заявления» Дмитрия Медведева.

Параллельно нефть марки Brent, на которую ориентируется российский бюджет, подорожала, вновь превысив $70 за баррель.

Ранее Лавров заявил о результатах переговоров с США по Украине.