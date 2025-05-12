Индия частично вернула воду Пакистану

Власти Индии приняли решение открыть шлюзы на плотинах и вернуть часть воды реке Чинаб, которая течет в Пакистан. Об этом сообщило издание The Economic Times.

Согласно договору о разделе вод реки Инд от 1960 года, река Чинаб, которая начинается в индийских Гималаях, контролируется Пакистаном.

24 апреля Индия перекрыла подачу реки в соседнее государство на фоне эскалации конфликта, произошедшего после теракта в подконтрольной Индии части спорного региона Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек.

Как отмечает издание, речь идет о частичном возобновлении потока воды через плотину Баглихар, расположенную на реке Чинаб, а также об открытии шлюзов на плотине Салал для снижения давления в водохранилищах.

Отношения между Индии и Пакистаном начали улучшаться после подписания соглашения о прекращении огня 10 мая, поддержанного США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стороны подтвердили намерение снизить уровень напряженности и сосредоточиться на укреплении экономического сотрудничества, а также выразил готовность помочь в мирном решении территориальных споров, в том числе вокруг Кашмира.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о необходимости прекращения огня ради обеспечения мира и безопасности, а вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар отметил стремление к стабильным отношениям.

Индийский министр иностранных дел Викрам Мисри подтвердил, что стороны работают над деталями соглашения и планируют провести следующий раунд переговоров о мире 12 мая.

Ранее сообщалось, что Индия восстановила работу 32 аэропортов после обострения конфликта с Пакистаном.