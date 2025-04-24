Индия перекрыла подачу воды из реки Инд в Пакистан

Власти Индии приняли решение перекрыть подачу воды из реки Инд в Пакистан, закрыв все четыре шлюза. Эта информация была подтверждена выпущенным правительством страны видео.

Это произошло на фоне ухудшения взаимоотношений между странами, которое произошло после теракта 22 апреля. В этот день неизвестные расстреляли туристов в подконтрольной Индии части спорного региона Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек.

Река Инд является жизненно важным водным ресурсом для Пакистана, обеспечивая орошение и водоснабжение в обширных сельскохозяйственных зонах страны. В первую очередь это решение отразится на провинциях Пенджаб и Синд, где сосредоточены основные аграрные угодья.

Критической эту ситуацию делает факт того, что аграрный сектор составляет 21% ВВП Пакистана и обеспечивает занятость для 45% населения.

Эксперты предупреждают о возможном снижении урожайности, дефиците продовольствия и росте цен на сельскохозяйственную продукцию в результате такого решения Нью-Дели.

Кроме того, из-за ухудшения ситуации с водоснабжением Пакистан уже сталкивается с перебоями в подаче электроэнергии, так как многие гидроэлектростанции зависят от уровня рек.

Совет национальной безопасности Пакистана оперативно отреагировал на действия Индии, назвав перекрытие воды «актом войны». Это решение подрывает многолетние усилия по мирному регулированию водных ресурсов, предусмотренные Договором о водах Инда, подписанным в 1960 году.

Согласно этому соглашению, Индия получила почти полное право распоряжаться водами восточных рек (индийская часть бассейна), тогда как Пакистану были оставлены западные реки. Обе страны согласились на регулярный обмен информацией о гидрологических условиях и установили Постоянную комиссию по Инду для решения возникающих вопросов.

Ранее власти Пакистана заявили, что воспримут как акт войны любые действия Индии по отводу воды реки Инд.