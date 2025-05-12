Индия восстановила работу 32 аэропортов после обострения конфликта с Пакистаном

Власти Индии восстановили работу 32 аэропортов, которые ранее были закрыты на фоне обострения ситуации на границе с Пакистаном. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на Управление аэропортов Индии и авиационные органы.

Воздушные гавани оставались недоступными с 9 по 14 мая 2025 года в связи с повышенной угрозой опасности. Отмечается, что соответствующее решение принято после указаний ВС Индии. Всего в стране функционируют 487 аэропортов.

Отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после террористического акта в Пахалгаме, произошедшего 22 апреля. В результате трагедии погибли 26 человек. Нью-Дели обвинил пакистанскую разведку в причастности к теракту и поддержке террористов. Исламабад же отверг все обвинения индийской стороны.

Напряженность в отношениях между странами достигла пиковых значений 7 мая, когда индийские вооруженные силы провели операцию «Синдур». Военные нанесли удары по предполагаемой террористической инфраструктуре в пакистанском секторе. Исламабад заявил о гибели по меньшей мере 31 человека.

В ответ на действия Нью-Дели Пакистан 10 мая объявил о проведении крупномасштабной военной операции против Индии. Несмотря на временное обострение, в этот же день стороны договорились о прекращении всех боевых действий и возвращении к диалогу.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф высказался о применении Исламабадом ядерного оружия.