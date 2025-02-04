Индия подписала контракт с Россией на покупку противокорабельных крылатых ракет

Минобороны Индии подписало контракт на закупку у России противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление МО Индиии в социальных сетях.

Уточняется, что контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет у РФ был подписан во вторник, 4 февраля. Это произошло в Нью-Дели в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха, гласит официальное заявление.

Индийская сторона уточняет, что такое решение позволит увеличить боевые возможность подводного флота. Название ракет на данный момент не уточняется.

Напомним, что тем временем в ЕС хотят запретить временное хранение нефти из России внутри блока.