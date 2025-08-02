Индия пригрозила Пакистану российско-индийскими ракетами BrahMos в случае провокаций

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал резкое заявление, предупредив Пакистан о возможном ракетном ударе в случае новых провокаций. Его слова приводит издание Hindustan Times.

В своей речи он подчеркнул, что индийские сверхзвуковые ракеты BrahMos уже продемонстрировали свою мощь во время майской операции «Синдур», направленной против террористической инфраструктуры на пакистанской территории.

«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — сказал Моди.

Он подчеркнул, что Нью-Дели вправе применить свое оружие против террористов и Исламабада в случае, если он «совершит какой-либо грех».

Сверхзвуковые ракеты BrahMos разработаны совместно с индийской Организации оборонных исследований и разработок и российским Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения. Они выпускаются в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

Недавно в индийском Лакхнау открылся новый завод по производству модернизированных BrahMos-NG, которые станут еще более грозным оружием благодаря уменьшенному весу и возможности размещения на истребителях Су-30.

22 апреля вблизи города Пахалгам в Джамму и Кашмире был совершен теракт, в результате которого погибли 26 человек, и не менее 20 туристов получили различные ранения. Индия обвинила в случившемся Пакистан, из-за чего отношения между странами быстро испортились.

После инцидента ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в Индии организацией «Лашкар-и-Тайба»*.

12 мая Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Индийская сторона подчеркнула, что будет наблюдать за действиями Исламабада и в случае необходимости применит силу.

Ранее сообщалось, что индийское правительство не давало владельцам нефтеперерабатывающих предприятий никаких указаний прекращать закупку нефти у России на фоне торговой войны с США.

*признана террористической организацией и запрещена в России.