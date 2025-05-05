Индия привела в боевую готовность свои ВВС на границе с Пакистаном

Индия привела свои ВВС, размещенные на границе с Пакистаном, в боевую готовность. Об этом стало известно изданию The Times of India. Отмечается, что такое решение Нью-Дели принял из-за обострившихся с Исламабадом отношений и участившихся обстрелов со стороны пакистанских военных.

По данным источника, экипажи многоцелевых истребителей, включая винг Rafale с крылатыми ракетами Scalp, были задействованы на передовых базах в Раджастхане и Пенджабе, готовясь к возможным боевым вылетам.

Ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась после теракта, произошедшего 22 апреля в районе Пахалгам. Трагедия унесла жизни 26 туристов, в том числе одного гражданина Непала. Индия обвинила пакистанскую разведку в причастности к нападению на мирных граждан, устроенному террористами.

Обе страны ввели взаимные ограничения в отношении друг друга. Между Нью-Дели и Исламабадом были приостановлены дипломатические контакты, а также закрыто воздушное пространство для любых самолетов.

Ранее газета Indian Express (IE) сообщила, что Пакистан располагает запасами оружия, которых хватит на четыре дня активных боевых действий.