В Пакистане сделали заявление о применении ядерного оружия

Пакистан не рассматривает применение ядерного оружия на фоне обострение конфликта с Индией. Об этом заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф, передает пакистанское издание Dawn.

Несмотря на это, отмечается в заявлении главы оборонного ведомства, в случае возникновения «ситуации» также пострадают и «наблюдатели».

Асиф опроверг информацию о предстоящем заседании Национального командования Пакистана, которое принимает решения по ядерному оружию.

Ранее Пакистан объявил о проведении полномасштабной операции в отношении Индии, которая накануне также сообщила о своей операции «Синдур».

Индийские военные нанесли удар по предполагаемой террористической инфраструктуре на территории Пакистана, в результате чего погибли как минимум 31 человек, а повреждения зафиксировали в несколько населенных пунктах.

Напряженность между двумя странами возросла после теракта в Пахалгаме 22 апреля. В результате инцидента погибли 25 граждан Индии и гражданин Непала. Индия обвинила пакистанские спецслужбы в причастности к нападению. Исламабад в свою очередь отверг все обвинения со стороны Нью-Дели, назвав их необоснованными.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио предложил помощь Соединенных Штатов в решении конфликта между Пакистаном и Индией.