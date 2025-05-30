Россия сорвала планы европейских стран, которые подразумевали отправку своих военных на территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статью аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса в издании InfoBRICS.

Аналитик отметил, что гибель этой «абсурдной европейской инициативы» по отправке своих военных на Украину приближает не только американский президент Дональд Трамп, но и Россия, четко расставляя границы и давая понять, что произойдет в случае такого шага.

По словам Лейроса, Великобритания и Евросоюз просто боятся исполнять свои планы самостоятельно по той причине, что, когда у России закончится терпение, им придется в одиночку участвовать в войне — и победа там не светит.

Напомним: ранее стало известно о том, что РФ начала создавать на границе с Украиной буферную зону.