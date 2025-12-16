«На прямую линию не обращались»: Песков парировал вопрос об отправке войск НАТО на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос журналистов о планах западных стран по размещению войск на Украине, отметив, что так называемая «коалиция желающих» с ним не связывалась. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, посещая колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», Дмитрий Песков прокомментировал громкие заявления европейских политиков. На просьбу журналистов высказаться о планах «коалиции желающих» отправить военный контингент на Украину, представитель Кремля ответил с иронией. Он сухо отметил, что данная коалиция на прямую линию президенту не обращалась.

До этого, в понедельник, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о завершении подготовки соответствующих планов на случай прекращения огня. Москва неоднократно и предельно четко давала понять свою позицию по этому вопросу. В МИД России любые сценарии размещения войск НАТО на украинской территории называли абсолютно неприемлемыми, подчеркивая, что такие шаги приведут к резкой эскалации конфликта.

Ранее Мария Захарова поддержала слова итальянского политика, сравнившего глав ЕС с Наполеоном и Гитлером.