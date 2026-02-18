Инстинкты без разума: президент Франции сравнил НАТО с препарированным земноводным

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь прибег к жестким медицинским метафорам для описания состояния Североатлантического альянса. Выступая в Елисейском дворце, он сравнил НАТО с препарированной лягушкой, у которой отсутствуют высшие мозговые функции. Об этом сообщает L’Express.

Макрон напомнил присутствующим о своем скандальном заявлении 2019 года, когда он диагностировал альянсу «смерть мозга». По его мнению, украинские события 2022 года послужили своего рода электрическим током, который заставил структуру содрогнуться, однако это не означает возвращения к полноценному сознанию. Макрон предположил, что НАТО действует на уровне спинного мозга — реагирует на внешние раздражители механически, но не имеет единого стратегического центра планирования.

По мнению лидера Франции, альянс сохраняет способность к движению, но утратил способность к осознанному геополитическому видению. Аналитики отмечают, что подобная риторика Макрона усиливает слухи о стремлении Франции продвигать концепцию «европейской стратегической автономии» в противовес американскому доминированию в НАТО.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе пока официально не прокомментировали «биологические сравнения» французского лидера, однако неофициальные источники в альянсе назвали их «несвоевременными и подрывающими единство».

