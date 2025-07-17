Удар по ядерным объектам Ирана не достиг цели: NBC раскрыла данные разведки США

Американские удары по ядерным объектам Ирана в июне оказались неэффективными — серьезно поврежден только один из трех объектов, сообщает NBC со ссылкой на данные разведки США.

Американские военные удары по ядерным объектам Ирана, нанесенные в июне, не достигли поставленных целей. Согласно данным NBC, лишь один из трех атакованных объектов был разрушен, тогда как два других получили незначительные повреждения.

Источники в администрации США подтвердили, что уцелевшие объекты могут восстановить работу уже в ближайшие месяцы, если Иран примет такое решение. Такие выводы основаны на закрытой оценке Пентагона, с которой ознакомились высокопоставленные чиновники.

Ранее несколько американских СМИ, ссылаясь на разведданные, сообщали, что основные компоненты иранской ядерной программы остались нетронутыми. Однако Белый дом официально опроверг эти заявления, настаивая на успешности операции.

Эксперты отмечают, что частичное разрушение инфраструктуры не помешает Тегерану продолжить обогащение урана. Ситуация может обостриться, если Иран решит ускорить ядерную программу в ответ на атаку.

Пентагон пока не комментирует новые данные, но аналитики предполагают, что Вашингтон может рассмотреть дополнительные меры давления на Иран. Вопрос о дальнейших действиях США остается открытым.

Ранее главком НАТО в Европе назвал возможный год начала конфликта с Россией и Китаем.