Иран и МАГАТЭ договорились о возобновлении инспекций ядерных объектов страны

Иран и Международное агентство по атомной энергии согласовали условия для полного возобновления инспекционной деятельности на ядерных объектах республики. Гендиректор МАГАТЭ назвал это критически важным шагом. Об этом сообщает ТАСС.

Иран и Международное агентство по атомной энергии достигли договоренностей по всем техническим аспектам возобновления инспекций. Рафаэль Гросси заявил, что стороны согласовали практические модальности этого процесса после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Гендиректор МАГАТЭ оценил достигнутые договоренности как существенный прогресс, подчеркнув их важность для будущего ядерной сделки и региональной безопасности. Возобновление полноценной работы инспекторов позволит агентству вновь получать точные данные о развитии иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось о том, что в Иране мужчина взобрался на китовую акулу и катался на ней по Персидскому заливу.