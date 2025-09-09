Иран и МАГАТЭ договорились о возобновлении инспекций ядерных объектов страны
Иран и Международное агентство по атомной энергии согласовали условия для полного возобновления инспекционной деятельности на ядерных объектах республики. Гендиректор МАГАТЭ назвал это критически важным шагом. Об этом сообщает ТАСС.
Иран и Международное агентство по атомной энергии достигли договоренностей по всем техническим аспектам возобновления инспекций. Рафаэль Гросси заявил, что стороны согласовали практические модальности этого процесса после встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Гендиректор МАГАТЭ оценил достигнутые договоренности как существенный прогресс, подчеркнув их важность для будущего ядерной сделки и региональной безопасности. Возобновление полноценной работы инспекторов позволит агентству вновь получать точные данные о развитии иранской ядерной программы.
