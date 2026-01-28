Иран объявил о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем

Иран официально объявил о переходе к третьей фазе конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади заявил, что противники потерпят поражение, как и в двух предыдущих стадиях противостояния. Об этом пишет РБК.

Первыми двумя фазами, по версии Тегерана, стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые внутренние протесты, начавшиеся в конце декабря из-за экономического кризиса. Гарибабади уверен, что, несмотря на смену тактики, противники снова проиграют. Одновременно с этим миссия Ирана в ООН передала жесткое предупреждение Вашингтону, пообещав в случае нового удара ответить «как никогда прежде». Дипломаты напомнили о многотриллионных затратах и тысячах погибших американцев в прошлых конфликтах, одновременно заверив в готовности к диалогу.

С одной стороны, Тегеран демонстрирует готовность к эскалации, с другой — оставляет открытой дверь для переговоров, понимая риски открытого военного столкновения с технологически превосходящим противником. Ситуация осложняется внутренней нестабильностью в Иране, что заставляет руководство совмещать внешнеполитическую жесткость с поиском путей снятия экономического давления.

Ранее сообщалось о том, что американцы могут вновь попытаться дестабилизировать Иран изнутри.