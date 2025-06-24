Иран подтвердил продолжение военных операций против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранские военные продолжали наносить удары по Израилю вплоть до последней минуты боевых действий. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети «Х».

По его словам, удары велись до 4:00 по местному времени (3:30 мск).

«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи.

Накануне Аракчи заявил, что на данный момент ни одна из сторон не заключала соглашения о полном перемирии или прекращении огня. Он отмечал, что, если Израиль прекратит атаки по иранской территории не позже 4:00, Тегеран немедленно остановит ответные удары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о временном перемирии. По его словам, стороны договорились завершить 12-дневный конфликт и прекращение огня станет официальным по истечении 24 часов.

14 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана. Ее основными целями стали ядерная программа и инфраструктура баллистических ракет исламской республики. Иран начал ответную военную операцию «Правдивое обещание 3», в рамках которой стал обстреливать Израиль баллистическими ракетами и дронами.

Ночью 22 июня США провели операцию под названием «Полуночный молот» против ключевых ядерных объектов в Иране, включая завод по обогащению урана в Фордо, центр в Нетензе и Исфаханский ядерный комплекс.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон лишил Иран ядерного оружия.