Иран предупредил США о последствиях, в случае вмешательства в конфликт с Израилем

Иран передал администрации президента США Джо Байдена сообщение через несколько арабских стран о возможных последствиях в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

По данным портала Axios, ссылающегося на три американских источника, в сообщении подчеркивается, что в случае вмешательства сил США в боевые действия, они подвергнутся атаке в регионе.

Иранское руководство подчеркнуло, что не стоит играть с огнем, так как они готовы ответить на любые агрессивные действия против своей страны. Это заявление является серьезным предупреждением и отражает напряженную обстановку в регионе, особенно в свете продолжающегося напряжения между Израилем и Ираном.

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