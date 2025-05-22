Иран пригрозил США ответом в случае ударов по ядерным объектам

Иран будет считать соучастником атаки по ядерным объектам страны США. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в официальном письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, передает ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Израиль активно готовится к нанесению ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Отмечалось, что за последние месяцы вероятность такого удара значительно возросла на фоне напряженных отношений между странами, а также с США.

«Мы также убеждены, что в случае нападения на ядерные объекты Исламской Республики Иран со стороны сионистского режима правительство США будет соучастником этой атаки и понесет за это юридическую ответственность», — говорится в заявлении Арагчи.

Он подчеркнул, что в случае реализации таких планов Иран будет вынужден принять меры и ответить на угрозы своей безопасности. Глава иранского МИД также подчеркнул, что «ядерная программа» республики находится под контролем МАГАТЭ и не требует вмешательства иных стран.

12 апреля в Омане состоялась встреча делегаций США и Ирана, посвященная обсуждению иранской «ядерной программы». Эта встреча стала первым раундом переговоров между сторонами. Второй раунд прошел в Италии, третий и четвертый — снова в Омане.

Конфликт между США и Ираном зародился еще во время президентства Барака Обамы. Основным камнем преткновения стала ядерная программа Исламской Республики, которую Вашингтон рассматривал как угрозу национальной безопасности страны.

Эта программа включает несколько исследовательских центров, два рудника по добыче урановой руды, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, среди которых находятся три завода по обогащению урана.

Тегеран утверждает, что ядерная программа страны осуществляется исключительно в мирных целях, однако с начала 2000-х годов ряд стран начал высказывать претензии о наличии у Ирана военной составляющей в его ядерной деятельности, которая могла бы привести к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Иран предложил создать ядерный консорциум с США и арабскими странами.