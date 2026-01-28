Иран разорвал канал дипломатической связи с США через Оман

Иран полностью прекратил обмен дипломатическими сообщениями с Соединенными Штатами через посредничество Омана. По данным Axios, серьезные переговоры между странами не ведутся, и Тегеран не намерен заключать какую-либо сделку.

Решение о прекращении дипломатических связей стало ответом на недавние угрозы президента США Дональда Трампа, который заявил о направлении «огромной армады» к берегам Ирана и потребовал от Тегерана срочно заключить соглашение. Султанат Оман годами выступал ключевым нейтральным посредником, обеспечивающим канал для деэскалации и обмена сигналами между двумя непримиримыми противниками.

Закрытие этого канала свидетельствует о глубоком кризисе и практически полном отсутствии доверия. Оно значительно повышает риск прямой военной конфронтации из-за невозможности оперативно урегулировать возможные инциденты или недопонимание. Ситуация усугубляется на фоне внутренней нестабильности в Иране из-за экономического кризиса и протестов, а также жесткой риторики Вашингтона, что в совокупности сводит шансы на дипломатический прорыв к нулю.

