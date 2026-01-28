Тайная реформа Трампа: что скрывают новые правила для ядерных реакторов

Изменения затронули ведомственные приказы, регулирующие почти все аспекты эксплуатации атомных объектов. Из документов было удалено более 750 страниц, оставив лишь около трети от первоначального объема. В числе конкретных послаблений — ослабление мер по защите грунтовых вод, сокращение требований к документации, упразднение ключевой должности в сфере безопасности и повышение допустимой дозы облучения для работника до начала расследования инцидента.

Особую тревогу экспертов вызывает отказ от фундаментального принципа «ALARA» («настолько низко, насколько это разумно достижимо»), десятилетиями обязывавшего минимизировать радиационное воздействие, что позволит строить реакторы с менее мощной защитой, например, с более тонким бетонным экранированием, и увеличить продолжительность смен для персонала. Реформы идут параллельно с заявлениями министра обороны США о планах возобновить ядерные испытания «на равных с другими державами», что в совокупности указывает на радикальный сдвиг в подходе Вашингтона к ядерным рискам в сторону большей конфронтации.

