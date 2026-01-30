Иран заявил, что никогда не стремился к ядерному оружию, и предложил США вернуться за стол переговоров

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия и готова снова сесть за стол переговоров с США по ядерной сделке, если диалог будет вестись на равных и с уважением к законным правам Тегерана.

На пресс-конференции иранский министр иностранных дел сделал сразу несколько знаковых заявлении, адресованных и Вашингтону, и региональным соперникам. Аракчи подчеркнул, что официальный Тегеран по-прежнему считает свою ядерную программу исключительно мирной и утверждает, что Исламская Республика никогда не планировала создавать ядерный арсенал. При этом он подтвердил, что Иран в принципе готов вернуться к переговорам по новой ядерной сделке, но только при условии, что Соединенные Штаты откажутся от политики давления и согласятся на «справедливые, рациональные» контакты на равных.

Министр дал понять, что сейчас не существует конкретной договоренности о встрече с американской стороной, однако с участием Турции и других посредников обсуждается возможный формат и повестка будущего диалога. Одновременно Аракчи предупредил, что в регионе сохраняется серьезный фактор дестабилизации — он отнес к нему попытки Израиля спровоцировать новый виток конфликта, которые, по оценке Тегерана, никуда не делись и продолжают представлять прямую угрозу безопасности на Ближнем Востоке.

