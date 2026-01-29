Новые планы Трампа: стало известно, какие силовые сценарии изучают в Вашингтоне против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты силового воздействия на Иран, включая целенаправленные удары по руководству и силам безопасности. Согласно источникам Reuters, цель — воодушевить протестующих и создать условия для смены режима.

Как сообщают несколько информированных источников, Трамп стремится использовать момент максимальной, по оценкам американской разведки, слабости иранского режима за последние 50 лет. Госсекретарь Марко Рубио уже заявлял о праве США на превентивный удар в случае угрозы американским силам в регионе. Он также охарактеризовал иранскую экономику как находящуюся в состоянии коллапса, а страну в целом — слабее, чем когда-либо.

К берегам Ирана уже движется авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln, которую Трамп ранее назвал рычагом давления для заключения ядерной сделки. Обсуждение силовых сценариев на фоне массовых протестов внутри Ирана, вызванных экономическим кризисом, указывает на радикализацию подхода Вашингтона.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ослабила ключевые требования ядерной безопасности.