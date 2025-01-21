Иск из-за закупок вакцин к фон дер Ляйен отклонен

В Бельгии суд посчитал неприемлемым рассматривать иск к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен от бельгийского активиста Фредерика Балдана. Об этом пишет РИА Новости.

Как гласит решение суда от 20 января, истец не был заинтересованной стороной в указанном деле. Но важно отметить – то, что иск Балдана был отклонен, может повлечь и следующие отклонения исков от тех граждан, которые уже присоединились к данной жалобе.

Вполне вероятно, что на данное решение будет подана апелляция. Напомним, что речь в иске шла об обсуждении фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурдой контракта по закупке вакцин, и именно тогда главу ЕК заподозрили во влиянии на переговорный процесс.

Ранее в ЕК прокомментировали отсутствие фон дер Ляйен на на инаугурации Трампа.