Иск из-за закупок вакцин к фон дер Ляйен отклонен
Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за закупок вакцин
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В Бельгии суд посчитал неприемлемым рассматривать иск к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен от бельгийского активиста Фредерика Балдана. Об этом пишет РИА Новости.
Как гласит решение суда от 20 января, истец не был заинтересованной стороной в указанном деле. Но важно отметить – то, что иск Балдана был отклонен, может повлечь и следующие отклонения исков от тех граждан, которые уже присоединились к данной жалобе.
Вполне вероятно, что на данное решение будет подана апелляция. Напомним, что речь в иске шла об обсуждении фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурдой контракта по закупке вакцин, и именно тогда главу ЕК заподозрили во влиянии на переговорный процесс.
Ранее в ЕК прокомментировали отсутствие фон дер Ляйен на на инаугурации Трампа.