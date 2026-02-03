Испания объявила войну соцсетям: Педро Санчес намерен закрыть доступ всем, кто младше 16 лет

Испания вводит жесткий возрастной ценз для пользователей интернета. Премьер-министр Педро Санчес на саммите в ОАЭ подтвердил, что страна официально закрывает доступ к соцсетям для подростков младше 16 лет. Мадрид вошел в «цифровую коалицию» из шести европейских стран, которые планируют синхронно внедрить систему контроля за возрастом, чтобы защитить несовершеннолетних от трансграничных угроз в Сети. Об этом сообщили в «РБК»

Власти страны больше не ограничиваются рекомендациями и переходят к законодательному регулированию. По словам Санчеса, Испания объединилась с пятью другими европейскими государствами в «коалицию цифровой готовности». Цель союза — создать единую систему контроля, которая позволит на техническом уровне блокировать доступ к платформам для детей и подростков, нарушающих возрастной ценз.

Мадрид намерен координировать соблюдение этих правил на трансграничном уровне, чтобы исключить возможность обхода блокировок через иностранные сервисы. Главная задача реформы — обеспечить цифровую безопасность и снизить влияние алгоритмов соцсетей на неокрепшую психику подростков.



