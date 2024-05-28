Испания официально признала Палестину независимым государством

Правительство Испании на официальном уровне признало Палестину независимым государством. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, признание Палестины суверенным государством является единственным правильным решением для достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее о намерении признать Палестину независимой объявили Испания, Ирландия и Норвегия. 28 мая данная мера вступает в силу.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда признавала Палестину суверенным государством. По его словам, об этом говорилось в положениях СССР, правопреемником которого является РФ.

Формирование палестинского государства предусматривается в соответствии с решениями ООН на территории Западного берега реки Иордан (или его части, в том числе на территории Восточного Иерусалима) и сектора Газа.

Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета — высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины (ООП) — 253 голоса «за», 46 — «против» и 10 человек воздержались от голосования. При этом ООП не контролировала какую-либо территорию, на которую претендовала.

Ранее мы сообщали, что в Секторе Газа нашли мертвыми студентку Шани Лук и других заложников, которые были взяты в плен группировкой ХАМАС.