Исторический разворот: Фридрих Мерц исключил возвращение Германии к роли европейского гегемона

Выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал программное заявление о будущем немецкой внешней политики. Об этом сообщает «РБК».

По его словам, Берлин окончательно усвоил уроки истории и больше не претендует на роль европейского гегемона. Вместо этого Германия выбирает путь «партнерского лидерства», полностью исключающий действия в одиночку. Мерц констатировал возвращение эпохи борьбы сверхдержав, назвав такую политику «опасной игрой», которая в первую очередь бьет по малым государствам и признал наличие «глубокой пропасти» в отношениях между Европой и Соединенными Штатами, отметив, что Вашингтон лишь ускоряет тренд на жесткую геополитическую конкуренцию.

В качестве решения Мерц предложил укрепление НАТО. По его мнению, в современном мире даже США не обладают достаточной силой для одиночного доминирования. Именно Североатлантический альянс должен стать тем конкурентным преимуществом, которое позволит Европе и Америке сохранить свои позиции в условиях глобального соперничества.

Ранее Лувр оказался в центре коррупционного скандала.