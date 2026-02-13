Афера в Лувре: полиция раскрыла масштабную сеть мошенничества с билетами

Крупнейший музей мира оказался в центре коррупционного скандала. В ходе полицейской операции, проведенной в Лувре 10 февраля, была ликвидирована сеть, занимавшаяся масштабными махинациями с билетами и экскурсионными бронями. Об этом сообщает Le Parisien.

Среди задержанных — не только уличные перекупщики, но и официальные сотрудники музея, а также профессиональные гиды. Чаще всего жертвами становились иностранные группы, в особенности туристы из Китая. Мошенники продавали поддельные билеты и использовали лазейки в системе перебронирования экскурсий, присваивая выручку себе. При обысках полиция изъяла три автомобиля, 130 000 евро наличными и обнаружила еще около 200 000 евро на банковских счетах подозреваемых. Также были найдены сейфы с крупными суммами.

Администрация Лувра заявила, что сама инициировала расследование, столкнувшись с аномальным ростом нарушений. Чтобы исключить повторение ситуации, музей вводит «план борьбы с мошенничеством»: теперь все зоны риска будут закартированы, а технический контроль за продажей билетов — усилен.

