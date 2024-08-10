Истребитель Су-34 сбросил бомбы по объектам ВСУ в приграничье Курской области

Министерство обороны РФ сообщило , что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России минувшей ночью ударил по объектам украинских вооруженных формирований в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что удары по живой силе ВСУ и технике наносились объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

К сообщению добавили видео, на котором видно, как Су-34 взлетает. В видеоролике можно увидеть, как происходит отделение бомб и попадание по целям. Также запечатлен момент возврата воздушного судна на аэродром.

В приграничном районе Курской области продолжаются бои с боевиками ВСУ, которые незаконно вторглись на территорию РФ утром 6 августа.

По информации Минобороны РФ, которую ведомство опубликовало 9 августа, российским военным удалось ликвидировать до 945 боевиков ВСУ.

Также ранее ведомство сообщило об ударах российской авиацией по объектам украинской армии.