Минобороны: российская авиация ударила по подразделениям ВСУ под Курском

По украинским боевикам, что окопались в ходе прорыва в Курской области на части пограничной территории, утром в субботу, 10 августа, нанесен мощный авиаудар. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Отмечается, что удар по позициям ВСУ наносился вертолетами Ми-28НМ российских ВКС.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары... по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего в общей сложности в районах Гродовки, Николаевки и Селидово бомбардировочной авиацией было нанесено не менее 40 ударов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.