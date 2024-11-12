Белорусская оппозиционерка Колесникова встретилась с отцом впервые с 2022 года

Впервые с декабря 2022 года белорусская оппозиционерка, член Координационного совета оппозиции страны Мария Колесникова встретилась с отцом. Информация об этом была опубликована в социальных сетях, судя по всему, встреча прошла в тюремной больнице.

Колесникова была осуждена в 2021 году на 11 лет после судебного разбирательства, в котором оппозиционерку признали виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах к ущербу нацбезопасности и создании экстремистского формирования в 2020 году (она работала в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико) , сообщает РБК. По некоторым данным, она не выходила на связь продолжительное время, но во вторник ее отец Роман Протасевич (экс-главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским издания NEXTA) опубликовал фото с дочерью в своем телеграм-канале.

Напомним, что Колесникова в интервью РБК утверждала, что невиновна в предъявленных нарушениях. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не будет препятствовать встрече Колесниковой с ее родными, если такие просьбы поступят в принципе.

Ранее стало известно, что из президентской гонки в Белоруссии выбыл один из кандидатов.