Из санкционного списка США убрали экс-дочь министра обороны Сердюкова

Из санкционного списка США была убрана дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на реестр американского ведомства.

Данные о том, что дочь Сердюкова пропала из санкционных списков, появились в четверг. В сообщении говорится о том, что Наталью Анатольевну Сердюкову удалили из списка специально обозначенных граждан.

Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост российского министра обороны с 2007 по 2012 годы. Попал в американские рестрикционные списки вместе с членами своей семьи в 2022 году.

Также ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил о быстром восстановлении российских военных сил - оно происходит намного быстрее тех прогнозов, которые ранее были даны альянсом.