Из санкционного списка США убрали экс-дочь министра обороны Сердюкова
Минфин США убрал из санкционного списка дочь экс-министра обороны Сердюкова
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Из санкционного списка США была убрана дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на реестр американского ведомства.
Данные о том, что дочь Сердюкова пропала из санкционных списков, появились в четверг. В сообщении говорится о том, что Наталью Анатольевну Сердюкову удалили из списка специально обозначенных граждан.
Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост российского министра обороны с 2007 по 2012 годы. Попал в американские рестрикционные списки вместе с членами своей семьи в 2022 году.
Также ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил о быстром восстановлении российских военных сил - оно происходит намного быстрее тех прогнозов, которые ранее были даны альянсом.