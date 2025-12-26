Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: последствия исторического решения

Израиль стал первым в мире государством, официально признавшим Республику Сомалиленд. Это историческое решение может перекроить политическую карту Африканского Рога и открывает Тель-Авиву новые стратегические возможности. Об этом сообщает РБК.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную декларацию о взаимном признании. В Тель-Авиве этот шаг назвали логичным продолжением «Соглашений Авраама» — серии договоренностей о нормализации отношений с арабскими странами, инициированных при Дональде Трампе.

Израиль намерен активно развивать сотрудничество с новым партнером в ключевых отраслях — от сельского хозяйства и здравоохранения до высоких технологий и экономики. Нетаньяху уже пригласил президента Сомалиленда с официальным визитом, отметив его приверженность безопасности и стабильности.

Сомалиленд, провозгласивший независимость от Сомали в 1991 году, до сих пор не получил широкого международного признания, несмотря на наличие собственного правительства, валюты и армии. Регион считается одной из самых стабильных территорий в неспокойном районе Африканского Рога и обладает выходом к стратегически важному Аденскому заливу.

