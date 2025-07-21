Израиль: военное сотрудничество России и Ирана угрожает стабильности региона

Израиль выразил серьезную обеспокоенность военным сотрудничеством России и Ирана, назвав Тегеран источником дестабилизации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат кнессета Зеев Элькин подчеркнул, что любые формы военного партнерства России с Ираном вызывают тревогу, поскольку, по его словам, Тегеран активно поддерживает террористические группировки в регионе. Зеев Элькин считает, что усиление Ирана под контролем радикальных религиозных лидеров создает угрозу не только для Ближнего Востока, но и для глобальной безопасности.

Израиль традиционно рассматривает Иран как главную угрозу своей безопасности, а его сближение с Москвой только усиливает эти опасения. Ситуация осложняется тем, что Россия, сохраняя отношения с Израилем, одновременно укрепляет партнерство с его главным геополитическим противником.

Ранее стало известно, что посол Израиля в России Симона Гальперин покинет свой пост в октябре.