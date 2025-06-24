Известный иранский ученый-ядерщик погиб во время атаки Израиля до перемирия

Израиль ликвидировал в Иране еще одного ученого-ядерщика ударами по территории исламской республики, сообщил портал Nour News.

По информации источника, речь идет об известном иранском специалисте Мохаммаде Резе Садики. Инцидент произошел незадолго до того, как между Ираном и Израилем начало действовать перемирие.

Точные детали происшествия, включая место и время атаки, не уточняются. Власти Ирана официальных заявлений о гибели Садики не делали.

Израиль 13 июня начал военную операцию «Восходящий лев», направленную на уничтожение иранской ядерной программы. В рамках этой кампании Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по важнейшим объектам, которые связаны с разработкой этой программы.

Кроме того, в первые дни атаки Тель-Авив ликвидировал несколько ученых-ядерщиков, включая Мохаммада Мехди Техранчи, Абдула Хамида Минучехра, а также физика-ядерщика и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ферейдуна Аббаси-Давани.

21 июня стало известно, что после атаки Израиля погиб еще один иранский ученый Исар Табатабаи-Камше.