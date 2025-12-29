«Я этого не хотел»: Трамп высказался о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп публично осудил информацию о попытке атаки беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, заявив, что подобные действия угрожают мирному процессу.

Комментируя инцидент во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, американский лидер подчеркнул, что находится в курсе заявления Путина об атаке и считает произошедшее крайне негативным.

«Это было бы слишком плохо. Мне это не нравится. Это нехорошо. Ранее утром президент Путин заявил мне, что был атакован. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил «Томагавки», я этого не хотел. Одно дело быть агрессивным, другое — нападать на его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого», — заявил президент США

Ключевой тезис Трампа заключается в том, что атака на частную резиденцию главы государства выходит за рамки допустимой агрессии в условиях идущих переговоров.

При этом Трамп отметил, что его недавний разговор с Путиным был продуктивным и конструктивным, однако ряд вопросов по-прежнему тормозит урегулирование украинского кризиса. Эти слова последовали за ранее состоявшимся повторным созвоном двух лидеров после встречи Трампа с Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на атаку будет уже «не дипломатическим».

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскрыли схему гостерроризма Киева после атаки резиденции президента РФ.