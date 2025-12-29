«Ответы будут не дипломатическими»: Мария Захарова рассказала что ждет Киев после наглой атаки на Валдай

Ответ России на атаку украинских сил на резиденцию президента Владимира Путина будет не дипломатическим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим. Она сделала это заявление, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы «Соловьев LIVE». Захарова подчеркнула, что на дипломатические меры в данной ситуации Киеву рассчитывать не стоит.

