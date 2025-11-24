«Я не стремлюсь к мировому господству»: намибийский политик по имени Адольф Гитлер в пятый раз идет на выборы

Политик из Намибии по имени Адольф Гитлер Уунона в пятый раз выдвинул свою кандидатуру на региональных выборах. Мужчина, много лет работающий в округе Омпунджа, утверждает, что его имя никак не связано с идеологией. Об этом сообщает Bild.

Адольф Гитлер Уунона, представляющий правящую партию СВАПО, вновь будет бороться за место в своем округе на выборах 26 ноября. Политик, которого впервые избрали еще в 2004 году, пользуется устойчивой поддержкой местных жителей, несмотря на вызывающее имя. Ранее он объяснял, что его отец, давший сыну такое имя, не до конца понимал, какую историческую фигуру олицетворяет Адольф Гитлер. Сам Уунона в шутку заявлял, что не планирует завоевывать мир, а лишь хочет работать на благо своего региона. Этот исторический казус корнями уходит в колониальное прошлое Намибии, которая до 1915 года была германской колонией. По всей видимости, имя «Адольф Гитлер» в определенный период воспринималось там просто как сочетание иностранных слов, лишенное своего чудовищного исторического багажа.

