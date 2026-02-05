«Я остановил ядерную войну». Что сказал Трамп о конфликте России и Украины

Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление в соцсети Truth Social. Он утверждает, что лично предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной, а также остановил аналогичные кризисы между другими странами.

Американский лидер вновь позиционирует себя как ключевого мирового арбитра. В своем посте Трамп заявил, что его действия не позволили начаться ядерной войне не только между Россией и Украиной, но и в других «горячих» точках — между Пакистаном и Индией, а также Ираном и Израилем. Конкретные детали и механизмы этого «предотвращения» не были раскрыты.

Заявление перекликается с его предыдущими комментариями о переговорах в Абу-Даби, где, по его словам, стороны почти достигли урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп публично подтвердил значительный прогресс в дипломатических усилиях по прекращению украинского кризиса.